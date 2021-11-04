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Чалоба продлил контракт с «Челси»

20:14
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Полузащитник «Челси» Тревор Чалоба продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что новое соглашение рассчитано на 4,5 года. Другие детали сделки не раскрываются.

22-летний англичанин в текущем сезоне провел десять матчей во всех турнирах и забил два мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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