Чалоба продлил контракт с «Челси»
20:14
Полузащитник «Челси» Тревор Чалоба продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Указано, что новое соглашение рассчитано на 4,5 года. Другие детали сделки не раскрываются.
22-летний англичанин в текущем сезоне провел десять матчей во всех турнирах и забил два мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
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