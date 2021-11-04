Чалоба продлил контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Тревор Чалоба продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что новое соглашение рассчитано на 4,5 года. Другие детали сделки не раскрываются.

22-летний англичанин в текущем сезоне провел десять матчей во всех турнирах и забил два мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.