Чалоба не планирует покидать «Челси». Он рассчитывает побороться за место в составе при Почеттино

Защитник «Челси» Тревор Чалоба хочет остаться в «Челси» и бороться за место в составе под руководством нового главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает The Athletic.

«Интер» проявляет интерес к 23-летнему англичанину, но тот рассчитывает продолжить карьеру в лондонском клубе.

Чалоба имеет действующий контракт до 2028 года. В этом сезоне он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.