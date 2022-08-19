Чалоба готов уйти из «Челси» этим летом

Защитник «Челси» Тревор Чалоба готов уйти в аренду, как только клуб подпишет нового центрального защитника, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Интер» проявляет интерес к 23-летнему англичанину. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чалоба сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.