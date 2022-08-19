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Чалоба готов уйти из «Челси» этим летом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Челси» Тревор Чалоба готов уйти в аренду, как только клуб подпишет нового центрального защитника, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Интер» проявляет интерес к 23-летнему англичанину. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чалоба сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

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