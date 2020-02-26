CAS зарегистрировал апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА о дисквалификации клуба из еврокубков на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на два года за серьезные нарушения финансового фэйр-плэй (ФФП) в период с 2012 по 2016 год, сообщает Sky Sports.

14 февраля стало известно, что УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубковых сезонов-2020/21 и 2021/22, а также наложил на клуб штраф в размере 30 миллионов евро. Наказание последовало в связи с тем, что клуб намеренно завышал доходы от спонсорских контрактов. Большинство спонсорских расходов покрывал владелец «горожан» шейх Мансур.

Руководство «Ман Сити» заявило, что решение является несправедливым и предвзятым, а также сообщило, что будет подавать протест. В заявлении CAS говорится, что дата вынесения окончательного решения неизвестна.