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CAS зарегистрировал апелляцию «Ман Сити» на решение УЕФА о дисквалификации клуба из еврокубков на два года

14:09
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на два года за серьезные нарушения финансового фэйр-плэй (ФФП) в период с 2012 по 2016 год, сообщает Sky Sports.

14 февраля стало известно, что УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубковых сезонов-2020/21 и 2021/22, а также наложил на клуб штраф в размере 30 миллионов евро. Наказание последовало в связи с тем, что клуб намеренно завышал доходы от спонсорских контрактов. Большинство спонсорских расходов покрывал владелец «горожан» шейх Мансур.

Руководство «Ман Сити» заявило, что решение является несправедливым и предвзятым, а также сообщило, что будет подавать протест. В заявлении CAS говорится, что дата вынесения окончательного решения неизвестна.

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