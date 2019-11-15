CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Манчестер Сити» касательно нарушения финансового fair play, сообщает The Independent.

«Горожане» намеревались заблокировать расследование УЕФА через CAS, но их запрос был отклонен.

«Манчестер Сити» обвиняется в том, что предоставлял недостоверную информацию о размерах спонсорских соглашений и при разрешении предыдущего дела касательно ФФП в 2014 году.

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