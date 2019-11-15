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CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»

17:04
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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Манчестер Сити» касательно нарушения финансового fair play, сообщает The Independent.

«Горожане» намеревались заблокировать расследование УЕФА через CAS, но их запрос был отклонен.

«Манчестер Сити» обвиняется в том, что предоставлял недостоверную информацию о размерах спонсорских соглашений и при разрешении предыдущего дела касательно ФФП в 2014 году.

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