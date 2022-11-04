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CAS обязал «Лидс» выплатить «Лейпцигу» почти 7 миллионов евро по трансферу Огюстена

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Лидс» выплатить «Лейпцигу» 6,74 миллиона евро за несостоявшийся трансфер нападающего Жана-Кевина Огюстена, сообщает пресс-служба организации.

Огюстен перешел в «Лейпциг» из «ПСЖ» в 2017 году. После этого он играл в аренде в «Монако», а в январе 2020 года также на правах аренды попал в в «Лидс». По окончании сезона английский клуб был обязан выкупить Огюстена у «Лейпцига» и выплатить 21 миллион евро в случае выхода команды в АПЛ: сумма должна была быть выплачена тремя частями.

«Лидс» по итогам сезона пробился в высший дивизион, однако чемпионаты Англии были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В связи с этим «Лидс» отказался выплачивать «Лейпцигу» первый транш в размере 6,74 миллиона евро.

В августе 2021 года «Лидс» подал апелляцию в CAS с требованием аннулировать оспариваемое решение и заявил, что «Лейпциг» не имеет права на комиссию за переход игрока.

ФК Лидс
ФК Нант
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 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
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38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
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