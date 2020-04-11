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Бывший защитник «МЮ» Рафаэл: ««Ливерпуль» может не получить титул? Тем лучше для нас»

09:29
Рафаэл. Фото AFP
Рафаэл. Фото AFP
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл, ныне выступающий за «Лион», высказался о возможном досрочном завершении сезона-2019/20 в Англии из-за пандемии коронавируса, которое может лишить «Ливерпуль» чемпионства.

— Я всегда говорил, что 20-я победа «Манчестер Юнайтед» в чемпионатах Англии и обгон «Ливерпуля» по титулам — лучшие воспоминания о моей карьере за «красных дьяволов», — приводит Goal.com слова Рафаэла. — Сейчас все говорят, что нужно завершить сезон, а из-за этого мерсисайдцы могут лишиться чемпионства и не приблизиться по количеству трофеев к «МЮ» («Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии 18 раз, — прим. «СЭ»). Чем тяжелее для них — тем лучше для нас.

После 29 туров чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с отрывом в 25 очков от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити».

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