Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о поиске нового главного тренера для манкунианцев.

«Ни у кого из нас нет ответа на вопрос о том, когда мы сможем сказать: «Это определенно тот тренер», — приводит слова Фердинанда Talksport. — Думаю, люди будут называть имена Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага. Но, послушайте, это как подбросить монету. Сейчас нет доступного человека вроде Гвардиолы. Когда «Манчестер Сити» искал тренера, они правильно подумали, что это тот человек, в котором можно быть уверенным на 100 процентов, о котором можно подумать: «Он идеален».

После 29 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 баллов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг произвел впечатление на руководство «Манчестер Юнайтед» во время собеседования. 52-летний нидерландец является фаворитом на пост главного тренера манкунианцев.