Фердинанд о тен Хаге: «Когда у «МЮ» есть тренер, но клуб активно ищет нового — это не лучший способ решить вопрос»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера «манкунианцев».

«Я думаю о том, как все сложилось, и смотрю на Ineos (владельца «МЮ». — Прим. «СЭ»). Загнали ли они себя в угол тем, как поступили летом? Они посмотрят назад и скажут: «Мы могли бы справиться лучше». Когда у вас есть тренер, но вы активно ищете нового и это становится достоянием общественности — это не лучший способ решить вопрос», — цитирует Фердинанда BBC.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об отставке тан Хага. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Руд ван Нистелрой.

Под руководством тен Хага «красные дьяволы» провели 128 матчей, одержали 72 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 36 встречах. С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23).