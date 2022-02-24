Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»: «Роналду нужен клубу только для пиара»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

«Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара, — приводит слова Паркера Manchester World. — Если бы Криштиану играл в «Манчестер Сити», который лучше держит мяч, то мы бы его больше видели в игре. В данный момент Роналду изолирован и редко касается мяча. Сейчас у команды нет модели игры».

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров АПЛ набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В первом матче 1/8 Лиги чемпионов манкунианцы в гостях сыграли вничью с «Атлетико» (1:1).