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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»: «Роналду нужен клубу только для пиара»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что Роналду нужен клубу только для пиара
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

«Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара, — приводит слова Паркера Manchester World. —  Если бы Криштиану играл в «Манчестер Сити», который лучше держит мяч, то мы бы его больше видели в игре. В данный момент Роналду изолирован и редко касается мяча. Сейчас у команды нет модели игры».

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров АПЛ набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В первом матче 1/8 Лиги чемпионов манкунианцы в гостях сыграли вничью с «Атлетико» (1:1).

Источник: https://www.manchesterworld.uk/sport/football/manchester-united/he-cant-be-in-that-team-ex-manchester-united-defender-on-why-cristiano-ronaldo-should-leave-old-trafford-3582645
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 24 12 3 9 31-32 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Кр. Пэлас 26 6 11 9 36-37 29
12
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 25 5 8 12 29-56 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Бернли 23 3 11 9 21-29 20
19
 Уотфорд 25 5 3 17 25-47 18
20
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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