Каррагер: «Возглавив «МЮ», тен Хаг столкнулся с четырьмя проблемами. Их зовут Гвардиола, Клопп, Тухель и Конте»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о назначении Эрика тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Возглавив «Манчестер Юнайтед», тен Хаг столкнулся с четырьмя проблемами, — приводит слова Каррагера The Telegraph. — Их зовут Гвардиола, Клопп, Тухель и Конте. Вне зависимости от того, насколько хорош тен Хаг или насколько хорошо у него будет получаться в «Манчестер Юнайтед», ему придется встретиться с лучшими тренерами мира и победить их. Это достаточно сложно, даже если нет необходимости начинать все с нуля и перестраивать состав».

По мнению экс-защитника, 52-летнему нидерландцу придется справиться с грузом истории, который некоторые из самых опытных тренеров нынешнего и предыдущих поколений сочли невыносимым.

«Работа в «Манчестер Юнайтед» пережевывает тренеров. Такого нет ни в одном клубе, соперничающих с ними в Англии и Европе», — заявил он.

Сегодня, 21 апреля, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.