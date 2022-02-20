Каррагер считает, что после поражения «Сити» в АПЛ снова началась чемпионская гонка

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (2:3) в матче 26-го тура АПЛ.

«Я по-прежнему считаю «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Так как «Ливерпулю» еще предстоит матч с ними на выезде. Плюс расписание мерсисайдцев посложнее, как мне кажется».

По мнению экс-защитника, несмотря на поражение от от «Тоттенхэма», все в руках «Манчестер Сити».

«Снова началась чемпионская гонка. Это замечательно для всей Англии. Шесть недель назад мы такого и представить не могли, так что пусть все так и продолжается», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ливерпуль» с 57 баллами занимает вторую строчку, имея одну встречу в запасе.