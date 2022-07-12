Терри: «Я люблю «Барселону». Это лучшая команда моего поколения»
Бывший защитник «Челси» Терри рассказал о своих симпатиях к «Барселоне»
Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о своих симпатиях к «Барселоне». По мнению 41-летнего англичанина, это лучшая команда его поколения.
«Это было слишком очевидно, — приводит слова защитника Mundo Deportivo. — Это даже не секрет. Да, так и есть. Я люблю «Барселону». Сильнейшая ли это команда, с которой я встречался? Вне всяких сомнений, это лучшая команда моего поколения».
Терри играл за «Челси» с 1997 по 2017 год. В составе лондонского клуба он пять раз выигрывал чемпионат Англии, пять раз — Кубок Англии, три раза — Кубок футбольной лиги, два раза — Суперкубок Англии, один раз — Лигу чемпионов и один раз — Лигу Европы.
Положение команд
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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