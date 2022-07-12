Терри: «Я люблю «Барселону». Это лучшая команда моего поколения»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о своих симпатиях к «Барселоне». По мнению 41-летнего англичанина, это лучшая команда его поколения.

«Это было слишком очевидно, — приводит слова защитника Mundo Deportivo. — Это даже не секрет. Да, так и есть. Я люблю «Барселону». Сильнейшая ли это команда, с которой я встречался? Вне всяких сомнений, это лучшая команда моего поколения».

Терри играл за «Челси» с 1997 по 2017 год. В составе лондонского клуба он пять раз выигрывал чемпионат Англии, пять раз — Кубок Англии, три раза — Кубок футбольной лиги, два раза — Суперкубок Англии, один раз — Лигу чемпионов и один раз — Лигу Европы.