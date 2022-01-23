Бывший владелец «Ньюкасла» Эшли подал иск на 10 миллионов фунтов к директору клуба Стэйвли

Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли подал в суд на директора и совладелицу клуба Аманду Стэйвли, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Эшли хочет взыскать с директора и совладелицы «Ньюкасла» сумму займа, предоставленного для облегчения продажи клуба в размере 10 миллилонов фунтов, а также проценты с этой суммы.«Ньюкасла»

По мнению юристов бывшего владельца клуба, Стэйвли нарушила одно из условии предоставления займа. После завершения сделки она не должна была публично критиковать деятельность Эшли в «Ньюкасле». Юристы насчитали восемь случаев нарушения данного условия. Они уверены в успешном исходе дела.