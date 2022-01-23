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Сегодня, 17:57

Бывший владелец «Ньюкасла» Эшли подал иск на 10 миллионов фунтов к директору клуба Стэйвли

Экс-владелец «Ньюкасла» Эшли подал в суд на директора клуба Стэйвли
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли подал в суд на директора и совладелицу клуба Аманду Стэйвли, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Эшли хочет взыскать с директора и совладелицы «Ньюкасла» сумму займа, предоставленного для облегчения продажи клуба в размере 10 миллилонов фунтов, а также проценты с этой суммы.«Ньюкасла»

По мнению юристов бывшего владельца клуба, Стэйвли нарушила одно из условии предоставления займа. После завершения сделки она не должна была публично критиковать деятельность Эшли в «Ньюкасле». Юристы насчитали восемь случаев нарушения данного условия. Они уверены в успешном исходе дела.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11678/12522355/mike-ashley-former-newcastle-owner-suing-amanda-staveley-for-breaching-terms-of-10m-loan

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
7
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 23:00
Уотфорд – Норвич
 0 : 3
22.01 15:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
22.01 18:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 2
22.01 18:00
Лидс – Ньюкасл
 0 : 1
22.01 18:00
МЮ – Вест Хэм
 1 : 0
22.01 20:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 1 : 1
23.01 17:00
Арсенал – Бернли
 - : -
23.01 17:00
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
23.01 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
23.01 19:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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