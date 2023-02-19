Вудворд заработает семизначную сумму в случае продажи «Манчестер Юнайтед»

Бывший вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заработает семизначную сумму в случае продажи клуба, сообщает Daily Mail.

Вудворд остается миноритарным акционером «Юнайтед» — ему принадлежит 0,05% ценных бумаг класса B.

Таким образом, если «Юнайтед» будет целиком продан семейством Глейзеров за 4,5 миллиарда фунтов, вознаграждение Вудворда составит 1,5 миллиона фунтов. Однако Глейзеры в идеале хотели бы выручить 6-8 миллирадов фунтов.

Отработав на «Юнайтед» девять лет, в прошлом году Вудворд покинул клуб с «Олд Траффорд».