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Бывший тренер «Тоттенхэма» Шервуд считает, что Сульшеру стоит дать Роналду больше свободы

15:42
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Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Тим Шервуд высказался по поводу поведения форварда «МЮ» Киштиану Роналду в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

Португалец во время встречи стоял рядом с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером и выкрикивал подсказки партнерам.

«Такое поведение Роналду — нормально. Уле придется смириться. Если приглашаешь такого игрока в свой клуб, должен понимать, на что идешь. Это уже не тот Роналду, который раньше играл за «МЮ». Он понимает, как сильно нужен клубу. Если он чувствует, что должен стоять рядом с тренером и давать инструкции, стоит ему разрешить делать это. Думаю, с Жозе Моуринью Роналду так бы себя не вел», — цитирует Шервуда talkSPORT.

29 сентября «МЮ» сыграет с «Вильярреалом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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