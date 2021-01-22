Бывший тренер сборной Ирландии возглавил «Кардифф»

«Кардифф» на официальном сайте объявил о назначении Мика Маккарти на пост главного тренера.

61-летний ирландец будет руководить клубом до конца сезона-2020/21. Последним местом работы специалиста был кипрский АПОЭЛ, который он покинул 6 января 2021 года.

Также Маккартни тренировал «Сандерленд», «Вулверхэмптон», «Ипсвич» и сборную Ирландии. Ирландец дважды выводил свои клубы в премьер-лигу.

В нынешнем сезоне чемпионшипа «Кардифф» набрал 29 очков после 24 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.