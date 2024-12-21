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Бывший тренер «Ромы» Иван Юрич возглавил «Саутгемптон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Саутгемптон» объявил о назначении Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

Контракт с 49-летним рассчитан на 1,5 года. Он приступит к выполнению обязанностей после получения разрешения на работу в Великобритании.

«Несмотря на текущее положение клуба в премьер-лиге, мы по-прежнему нацелены на борьбу за выживание в этом сезоне и считаем, что это назначение придаст нам смелости, необходимой для улучшения результатов на поле», — говорится в заявлении клуба.

Последним местом работы Юрича была «Ромы», которую он покинул в ноябре 2024 года. Также он возглавлял «Мантову», «Кротоне», «Дженоа», «Верону» и «Торино».

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 5 очков в 16 матчах.

Источник: ФК «Саутгемптон»
Иван Юрич
ФК Саутгемптон
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Ноттингем Форест» победил «Брентфорд» и поднялся на третье место в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
4
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
5
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
6
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
7
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
8
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
9
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
10
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
11
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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21.12 15:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 2 : 1
21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 0 : 2
21.12 18:00
Ипсвич – Ньюкасл
 0 : 4
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 1 : 1
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
22.12 17:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
22.12 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.12 17:00
МЮ – Борнмут
 - : -
22.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 15 1 4
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