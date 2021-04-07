Бывший тренер «Реала» посоветовал Бэйлу самому принимать решения о своем будущем

Бывший главный тренер «Реала» Джон Тошак поделился мнением о перспективах нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла.

«Часто бывает так, что скандалы происходят не из-за игрока. Дело в агентах. Вы думаете, что они лишь представляют интересы футболистов, но мы в футбольном мире знаем, что зачастую они больше вредят игрокам, чем приносят пользы.

Когда какой-либо игрок говорил мне, что сказал его агент, я отвечал: «Мне все равно, что говорит твой агент, мне нужно знать, что думаешь ты. Я хочу говорить тобой, а не с агентами».

Когда футболист достигает определенного возраста и у него остается лишь год по контракту, то он начинает поднимать шумиху. Я посоветовал бы Бэйлу игнорировать агента и самому принимать решения», – цитирует Тошака Goal.com.

Ранее Гарет Бэйл заявил, что намерен вернуться после Чемпионата Европы в «Реал».

В сезоне 2020/2021 Бэйл был отдан в аренду из «Реала» в «Тоттенхэм». В АПЛ 31-летний валлиец провел 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.