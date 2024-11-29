Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер»

«Лестер» объявил о подписании контракта с тренером Рудом ван Нистелроем. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Специалист присоединится к клубу 30 ноября перед игрой с «Брентфордом» в АПЛ.

48-летний нидерландец работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» с лета 2024 года. После увольнения главного тренера команды Эрика тен Хага, ван Нистелрой в течение 4 матчей исполнял обязанности тренера «МЮ».

24 ноября «Лестер» объявил об отставке Стива Купера. «Лестер» с 10 очками занимает 16-е место в таблице АПЛ.