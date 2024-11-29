Руд ван Нистелрой возглавил «Лестер»
«Лестер» объявил о подписании контракта с тренером Рудом ван Нистелроем. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Специалист присоединится к клубу 30 ноября перед игрой с «Брентфордом» в АПЛ.
48-летний нидерландец работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» с лета 2024 года. После увольнения главного тренера команды Эрика тен Хага, ван Нистелрой в течение 4 матчей исполнял обязанности тренера «МЮ».
24 ноября «Лестер» объявил об отставке Стива Купера. «Лестер» с 10 очками занимает 16-е место в таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
10
|Ньюкасл
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Ипсвич
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|
19
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
20
|Саутгемптон
|12
|1
|1
|10
|9-24
|4
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|23:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|30.11
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|- : -
|30.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|30.11
|18:00
|
Нот. Форест – Ипсвич
|- : -
|30.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|30.11
|20:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|1.12
|16:30
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|1.12
|16:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|1.12
|16:30
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|1.12
|19:00
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|8
|1
|2
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2
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