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Бывший тренер «Ман Сити» Стюарт Пирс вернулся в штаб Мойеса в «Вест Хэме»

22:21
Стюарт Пирс. Фото ФК "Вест Хэм"
Стюарт Пирс. Фото ФК "Вест Хэм"
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«Вест Хэм» на официальном сайте сообщил о возвращении Стюарта Пирса в тренерский штаб клуба. Специалист будет помогать Дэвиду Мойесу, с которым уже работал в «Вест Хэме» в сезоне-2017/18.

Помимо Пирса, ассистировать Мойесу по-прежнему будут Кевин Нолан и Пол Невин, продлившие соглашения с клубом.

Мойес вернулся в «Вест Хэм» в декабре 2019 года, подписав контракт на 18 месяцев.

Стюарт Пирс ранее работал преимущественно в качестве главного тренера. В его карьере были «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити», молодежная сборная Англии, а также собранная на Олимпиаду-2012 сборная Великобритании. Кроме того, в 2012 году он недолго поработал исполняющим обязанности главного тренера в сборной Англии.

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