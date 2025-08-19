Бывший спортивный директор «Вулверхэмптона» Хоббс может перейти в Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» провел переговоры с бывшим спортивным директором «Вулверхэмптона» Мэттом Хоббсом, сообщает BBC.

По данным источника, 45-летний англичанин может стать претендентом на вакантную должность спортивного директора клуба.

Прежний спортивный директор «Кристал Пэлас» Дуги Фридман ушел в конце сезона-2024/25 в саудовский клуб «Аль-Дирия».

Хоббс работал спортивным директором «Вулверхэмптона» с ноября 2022 года до лета 2025 года. Также он был главном скаутом этого клуба и скаутом молодых игроков.