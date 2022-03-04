Хедира: «В «Реале» Роналду всегда был частью команды, но в «Ювентусе» он стал лидером»

Бывший полузащитник «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я встретил двух разных Роналду, — приводит слова Хедиры AS. — В «Реале» он был чуть моложе, эмоциональнее и эгоистичнее. Не в плохом смысле слова, но ему нужно было разобраться в себе. Роналду забивал много, очень много мячей и был невероятен, но не так сильно влиял на команду. Моя вторая встреча с Криштиану случилась в «Ювентусе». Он пришел в команду, у него был прежний эгоизм, ему хотелось забивать, но он в большей степени стал лидером«.

По словам экс-полузащитника, Роналду всегда заряжал партнеров по команде и знал, что для трофеев нужна их поддержка.

«В «Реале» Роналду всегда был частью команды, но в «Ювентусе» он стал лидером. Криштиану всегда концентрировался на игре, но, когда у него появились дети, он стал расслабленнее. У него такой соревновательный дух... На тренировках все хотели обыграть его, а, оказавшись в его команде, все хотели помочь ему победить», — сказал он.

Напомним, что Хедира играл с Роналду в «Реале» и «Ювентусе».