Рой Кин: «Санчо был великолепен в матче с «Лидсом». Последние несколько недель он играет фантастически»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре нападающего манкунианцев Джейдона Санчо в матче 26-го тура АПЛ с «Лидсом» (4:2).

«Санчо был великолепен в матче с «Лидсом», — приводит слова Кина Daily Mail со ссылкой на Sky Sports. — Последние несколько недель он играет фантастически. Когда Джейдон только перешел в «Манчестер Юнайтед», постоянно двигался назад и отдавал простые передачи«.

Экс-защитник отметил, что 21-летний англичанин начал обыгрывать один в один.

«В «Боруссии» у Джейдона были невероятные показатели. Санчо нужно делать то же самое сейчас. Он уже начинает показывать себя, забивая и отдавая результативные передачи», — сказал он.

Во встрече с «Лидсом» Санчо отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и две передачи в 28 играх за «Манчестер Юнайтед».