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Сегодня, 12:10

Рой Кин: «К Санчо возвращается кураж. Это приятно видеть, потому что его критиковали»

Рой Кин лестно отозвался об игре Санчо за «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре нападающего манкунианцев Джейдона Санчо.

«К Санчо возвращается кураж, — приводит слова Кина Daily Mail со ссылкой на Sky Sports. — Это приятно видеть, потому что его сильно критиковали».

Вчера, 21-летний англичанин отдал две результативные в матче 26-го тура АПЛ с «Лидсом».

В нынешнем сезоне Санчо забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 28 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10533239/Roy-Keane-backs-Man-United-finish-fourth-heaps-praise-Jadon-Sancho.html
Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
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2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 24 5 8 11 29-50 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
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Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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 17
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Ливерпуль

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Манчестер Сити

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П
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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
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Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

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