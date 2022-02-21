Рой Кин: «К Санчо возвращается кураж. Это приятно видеть, потому что его критиковали»

Рой Кин лестно отозвался об игре Санчо за «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре нападающего манкунианцев Джейдона Санчо.

«К Санчо возвращается кураж, — приводит слова Кина Daily Mail со ссылкой на Sky Sports. — Это приятно видеть, потому что его сильно критиковали».

Вчера, 21-летний англичанин отдал две результативные в матче 26-го тура АПЛ с «Лидсом».

В нынешнем сезоне Санчо забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 28 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2026 года.