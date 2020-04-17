Бывший полузащитник «Манчестер Сити» дисквалифицирован на 5 лет за попытку организовать договорной матч

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Фулхэма» Диксон Этуху дисквалифицирован на пять лет за попытку организовать договорной матч, сообщает Expressen.

В 2017 году нигериец, выступая за АИК, пытался уговорить партнера по команде, вратаря Кенни Стаматопулоса, сдать матч с «Гетеборгом» за деньги. Сообщается, что дисциплинарный комитет Шведского футбольного союза дисквалифицировал Этуху на 5 лет, срок дисквалификации начал отсчет с 13 апреля.

37-летний Этуху не выступает на профессиональном уровне с декабря 2017 года, его последним клубом стал шведский «Рессйехольм». Большую часть карьеры нигериец провел в Англии, выступая за «Манчестер Сити», «Сандерленд», «Фулхэм», «Блэкберн», «Норвич» и «Престон». В составе сборной Нигерии Этуху становился бронзовым призером Кубка Африки в 2010 году.