Бывший полузащитник «Ливерпуля»: «Не удивлюсь, если «Манчестер Юнайтед» заберет Почеттино»
19:31
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман высказался о кандидатах на роль главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера.
«Я не удивлюсь, если «Манчестер Юнайтед» заберет Почеттино, — приводит слова Макманамана Horseracing. — Любому, кто тренирует «ПСЖ» пару лет, обычно хватает этого! И Маурисио, вероятно, будет правильным человеком благодаря своим знаниям и опыту в Англии. Но Сульшер знает «Манчестер Юнайтед», и похоже, что клуб останется с ним в обозримом будущем».
После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 17 очками идет на шестом месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.horseracing.net/cheltenham-insights-why-there-s-too-much-focus-on-cheltenham
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