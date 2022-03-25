Оуэн: «Я буду сильно удивлен, если Салах не продлит контракт с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о ситуации с контрактом нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

«Я буду сильно удивлен, если Салах не продлит контракт с «Ливерпулем», — приводит слова Оуэна BBC. — А какие у Мохамеда есть еще варианты? Ты или делаешь шаг в сторону, подписывая контракт с «Манчестер Сити», или делаешь шаг назад, переходя еще в какой-то клуб, потому что в мире больше нет настолько сильных клубов, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Экс-нападающий отметил, что вопросы с контрактом нельзя уладить в одночасье.

«Речь идет об одном из сильнейших клубов мира и об одном из лучших игроков мира, и они обсуждают заключение крупнейшего контракта. Думаю, вполне естественно, что переговоры немного затянулись», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 28 мячей и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Ливерпуль». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.