Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лаллана объявил о завершении карьеры

Полузащитник Адам Лаллана объявил о завершении карьеры.

Сезон-2024/25 37-летний хавбек провел в «Саутгемптоне», воспитанником которого он является. На его счету 18 матчей во всех турнирах и 2 результативные передачи.

За свою карьеру Лаллана также выступал за «Брайтон» и «Ливерпуль». В составе мерсисайдцев футболист стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе Лалланы 3 гола в 34 матчах за сборную Англии.