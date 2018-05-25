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25 мая 2018, 10:32

Бывший полузащитник "Челси": "Сарри - отличный тренер, но не специалист мирового класса"

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Бывший полузащитник "Челси" и "Наполи" Самуэле Далла Бона прокомментировал информацию о возможном назначении Маурицио Сарри главным тренером английского клуба.

 - Маурицио Сарри всегда играл в отличный футбол, у его "Наполи" была хорошая система игры, - цитирует итальянца Goal.com. - Но "Ювентус" смог превзойти их, играя хуже. Думаю, что Сарри нужен еще один шаг вперед, чтобы стать чемпионом и топ-тренером. Он отличный тренер, но не специалист мирового класса. Он пока ничего не выиграл, он не может быть топ-тренером. Если ты играешь в красивый футбол, но ничего не выигрываешь, это не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что "Челси" предложил итальянскому тренеру контракт на два года.

Источник: http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/
ФК Наполи
ФК Челси
Маурицио Сарри
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 26 18 5 3 59-26 59
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 26 16 4 6 56-35 52
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 26 14 2 10 36-36 44
7
 Брайтон 26 10 9 7 49-41 39
8
 Вулверхэмптон 26 11 5 10 40-40 38
9
 Ньюкасл 26 11 4 11 54-45 37
10
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
11
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
12
 Фулхэм 26 9 5 12 36-42 32
13
 Кр. Пэлас 26 7 7 12 31-44 28
14
 Борнмут 25 7 7 11 33-47 28
15
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
16
 Нот. Форест 26 6 6 14 34-48 24
17
 Эвертон 26 8 7 11 28-34 21
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 26 3 4 19 25-58 13
20
 Шеффилд Юн. 26 3 4 19 22-66 13
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Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 4 : 2
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 1 : 1
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 3 : 0
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 2
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 0 : 1
24.02 23:00
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