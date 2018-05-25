Бывший полузащитник "Челси": "Сарри - отличный тренер, но не специалист мирового класса"

Бывший полузащитник "Челси" и "Наполи" Самуэле Далла Бона прокомментировал информацию о возможном назначении Маурицио Сарри главным тренером английского клуба.

- Маурицио Сарри всегда играл в отличный футбол, у его "Наполи" была хорошая система игры, - цитирует итальянца Goal.com. - Но "Ювентус" смог превзойти их, играя хуже. Думаю, что Сарри нужен еще один шаг вперед, чтобы стать чемпионом и топ-тренером. Он отличный тренер, но не специалист мирового класса. Он пока ничего не выиграл, он не может быть топ-тренером. Если ты играешь в красивый футбол, но ничего не выигрываешь, это не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что "Челси" предложил итальянскому тренеру контракт на два года.