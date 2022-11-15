Ди Канио: «Роналду выглядит жалким»

Ди Канио считает, что Роналду использует свои личные проблемы для давления на «МЮ»

Бывший нападающий сборной Италии Паоло ди Канио поделился мнением о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португальский форвард заявил, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

«Очень неприятно это слышать. Роналду выглядит жалким, когда использует свои личные проблемы для давления на клуб», — передает слова ди Канио Football365.

Текущее соглашение 37-летнего португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года. Также сообщалось, что Роналду и его агент Жорже Мендеш провели предварительные переговоры о трансфере португальца в «Баварию».