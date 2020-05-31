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Бывший нападающий сборной Англии рассказал, что переболел коронавирусом

08:10
Габриэль Агбонлахор. Фото Reuters
Габриэль Агбонлахор. Фото Reuters
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Бывший нападающий бирмингемской «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор рассказал, что имел тяжелую форму COVID-19.

— Я подхватил вирус 15 марта. Настолько больным я не чувствовал себя никогда в жизни, — цитирует Агбонлахора Sky Sports. — Симптомы были ужасными, поэтому, если бы я оставался футболистом либо общался с ними, то не пожелал бы им пройти через такой страшный опыт.

Агбонлахор провел 13 сезонов за «Астон Виллу». Из-за системных проблем с режимом и здоровьем он закончил активные выступления в 32-летнем возрасте.

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