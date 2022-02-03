Гари Линекер заразился коронавирусом

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сообщил, что заразился коронавирусом.

«Долго же я избегал этого, — написал Линекер в Twitter, опубликовав фотографию положительного теста на коронавирус. — Сегодня рано утром я вернулся из Кейптауна. Еще в самолете я почувствовал себя плохо. Люди, сидевшие рядом, извините, хотя я и был в маске в течение всего полета, так как не ел. Надеюсь, я не заразил никого из тех, кто летел этим рейсом».

Экс-полузащитник поблагодарил болельщиков за добрые пожелания.

«Вы очень милы. А еще — спасибо прекрасным ученым за вакцины, ведь это значит, что я не буду серьезно болеть и мешать нашей великолепной системе здравоохранения», — написал он.

Long time since I got between the lines. Arrived back from Cape Town early this morning. Started feeling a little unwell on the flight. Sorry to those sitting near, although I wore a mask for the entirety of the journey as didn't eat. Hope I didn't pass it on to anyone on BA42. pic.twitter.com/sWhQ1zVA7v — Gary Lineker ? (@GaryLineker) February 3, 2022

На счету Линекера 48 голов в 80 матчах за сборную Англии. Также он играл за «Лестер», «Эвертон», «Барселону» и «Тоттенхэм».