Бывший нападающий «Ньюкасла» Асприлья раздаст бесплатно миллион презервативов

Бывший нападающий «Ньюкасла» Фаустино Асприлья решил сделать свой вклад в борьбу с последствиями коронавируса, раздав один миллион презервативов, сообщает Daily Mail.

Асприлья выступал за «сорок» с 1996 по 1998 год, а со сборной Колумбии принял участие в двух чемпионатах мира. Нападающий завершил игровую карьеру еще 15 лет назад, а в 2014 году открыл фабрику по производству презервативов.

Прямо сейчас малазийская компания Karex Bhd, которая производит каждый пятый презерватив в мире, приостановила свою работу из-за пандемии коронавируса, в связи с чем возник глобальный дефицит.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.