Луи Саа после 0:7 от «Ливерпуля»: «Сейчас Роналду пригодился бы «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа после поражения от «Ливерпуля» (0:7) заявил, что Криштиану Роналду пригодился бы манкунианцам.

«Уход Роналду ознаменовал новый старт для «Юнайтед» и открыл для тен Хага новую страницу, что позволило ему привить в клубе менталитет победителей.

Теперь, когда менталитет команды стал лучше, я думаю, что они добились бы еще большего, если бы у них был Криштиану. Конечно, нельзя утверждать это наверняка, но когда я вижу, как «Юнайтед» проигрывает 0:7 «Ливерпулю», то в голову идут мысли, что Криштиану мог бы быть полезен», — цитирует Саа портал Goal.

После матча с «Ливерпулем» главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг угрожал игрокам переводом в дубль.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 25 матчей.

?Роналду ушел из "МЮ" в ноябре 2022 года, а в январе этого года португалец подписал контракт с "Аль-Насром".