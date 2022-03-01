Бербатов: «Все, чего Роналду достиг в футболе, было не благодаря удаче. Отвяжитесь от него и дайте работать»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о критике в адрес форварда Криштиану Роналду.

«Все, чего Роналду достиг в футболе, было не благодаря удаче, — приводит слова Бербатова Evening Standard. — Криштиану знает, что делает, и знает, что в данный момент должен делать больше, и поверьте мне, это будет двигать его вперед. Отвяжитесь от него и дайте работать».

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.