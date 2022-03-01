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Сегодня, 17:10

Бербатов: «Все, чего Роналду достиг в футболе, было не благодаря удаче. Отвяжитесь от него и дайте работать»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Бербатов высказался о критике в адрес Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о критике в адрес форварда Криштиану Роналду.

«Все, чего Роналду достиг в футболе, было не благодаря удаче, — приводит слова Бербатова Evening Standard. — Криштиану знает, что делает, и знает, что в данный момент должен делать больше, и поверьте мне, это будет двигать его вперед. Отвяжитесь от него и дайте работать».

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/dimitar-berbatov-cristiano-ronaldo-man-united-latest-news-premier-league-2022-b985177.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Димитар Бербатов
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Диогу Жота

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Гранит Джака

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Поль Погба

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