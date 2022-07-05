Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о своем партнере по лондонскому клубу, экс-полузащитнику Андрее Аршавине.

— Кто талантливее: Аршавин или Павлюченко?

— Безусловно, Аршавин.

— Почему?

— Андрей играл как убийца. Аршавин — действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.

— Вы тоже так считаете?

— Он очень талантливый и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, он был первым игроком, кто уходил. Аршавин очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо. Но вообще русский менталитет очень близок к западно-африканскому.

— В чем?

— У нас много сходств: как мы любим друг друга, как нам нравится разговаривать между собой, ходить на вечеринки, делать барбекю вместе. Павлюченко всегда говорил: «Давай, пойдем гулять и придумаем что-то». И Аршавин такой же, — приводит слова Адебайора Sport24.