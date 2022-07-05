Адебайор: «Аршавин — великий футболист. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов»
Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о своем партнере по лондонскому клубу, экс-полузащитнику Андрее Аршавине.
— Кто талантливее: Аршавин или Павлюченко?
— Безусловно, Аршавин.
— Почему?
— Андрей играл как убийца. Аршавин — действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.
— Вы тоже так считаете?
— Он очень талантливый и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, он был первым игроком, кто уходил. Аршавин очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо. Но вообще русский менталитет очень близок к западно-африканскому.
— В чем?
— У нас много сходств: как мы любим друг друга, как нам нравится разговаривать между собой, ходить на вечеринки, делать барбекю вместе. Павлюченко всегда говорил: «Давай, пойдем гулять и придумаем что-то». И Аршавин такой же, — приводит слова Адебайора Sport24.
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 23 гола в 105 матчах за лондонский клуб.
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|В
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
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|0
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0
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|0-0
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8
|Лестер
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|0
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|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -