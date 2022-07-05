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Адебайор: «Аршавин — великий футболист. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов»

Бывший нападающий «Арсенала» Адебайор назвал Аршавина великим футболистом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о своем партнере по лондонскому клубу, экс-полузащитнику Андрее Аршавине.

— Кто талантливее: Аршавин или Павлюченко?

— Безусловно, Аршавин.

— Почему?

— Андрей играл как убийца. Аршавин — действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.

— Вы тоже так считаете?

— Он очень талантливый и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, он был первым игроком, кто уходил. Аршавин очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо. Но вообще русский менталитет очень близок к западно-африканскому.

— В чем?

— У нас много сходств: как мы любим друг друга, как нам нравится разговаривать между собой, ходить на вечеринки, делать барбекю вместе. Павлюченко всегда говорил: «Давай, пойдем гулять и придумаем что-то». И Аршавин такой же, — приводит слова Адебайора Sport24.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. На его счету 23 гола в 105 матчах за лондонский клуб.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-05-adebayor-arshavin-igral-kak-ubiytsa-no-kogda-zakanchivalas-trenirovka-pervym-prinimal-dush-i-valil-eto-nekhorosho
Андрей Аршавин
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