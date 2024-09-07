Бывший капитан «Ливерпуля» Йейтс умер в возрасте 86 лет

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Шотландии Рон Йейтс скончался на 87-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.

В последние годы жизни Йейтс страдал от болезни Альцгеймера. Сегодня все флаги на территориях клуба будут приспущены.

Йейтс выступал за «Ливерпуль» с 1961 по 1971 год, став двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и трех Суперкубков страны. На счету игрока 454 матча в составе «Ливерпуля», из которых более чем в 400 играх исполнял роль капитана.