Бывший игрок «Спартака» попал в символическую сборную легионеров АПЛ

Британский таблоид The Sun составил символическую сборную легионеров, выступавших в премьер-лиге. В нее попал бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич.

Символическая сборная легионеров АПЛ:

вратарь — Петер Шмайхель («Манчестер Юнайтед»);

защитники — Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Видич, Компани («Манчестер Сити»);

полузащитники — Эден Азар («Челси»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

нападающие — Тьерри Анри («Арсенал»), Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).