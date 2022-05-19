Шерингем: «Кейн с большей вероятностью выиграет трофеи в «Тоттенхэме» Конте, чем в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Тедди Шерингем поделился мнением об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну.

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах за лондонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Если бы вы были болельщиком «Манчестер Юнайтед», вы бы хотели, чтобы Кейн присоединился к вашему клубу, — приводит слова Шерингема Mirror. — Если бы Харри был доступен, я думаю, что каждый клуб в мире хотел бы включить его в свой список. «Манчестер Юнайтед» опускается в иерархии крупных футболистов на рынке, но, несмотря на это, они по-прежнему являются огромным клубом. Если они все-таки позвонят, им будет трудно отказать«.

По его мнению, все будет зависеть от тренеров, которые будут во главе клуба.

«Я думаю, что тен Хагу будет очень нелегко направить лодку в правильном направлении, находясь в «Манчестер Юнайтед». Я бы сказал, что у «Тоттенхэма» сейчас больше шансов выиграть трофеи. Думаю, что Кейн с большей вероятностью выиграет трофеи в «Тоттенхэме» Конте, чем в «Манчестер Юнайтед», — сказал он.

После 37 туров английской премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 68 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 58 баллами располагается на шестой позиции.