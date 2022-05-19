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Шерингем: «Кейн с большей вероятностью выиграет трофеи в «Тоттенхэме» Конте, чем в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Шерингем поделился мнением об интересе «МЮ» к Кейну
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Англии Тедди Шерингем поделился мнением об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну.

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах за лондонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Если бы вы были болельщиком «Манчестер Юнайтед», вы бы хотели, чтобы Кейн присоединился к вашему клубу, — приводит слова Шерингема Mirror. — Если бы Харри был доступен, я думаю, что каждый клуб в мире хотел бы включить его в свой список. «Манчестер Юнайтед» опускается в иерархии крупных футболистов на рынке, но, несмотря на это, они по-прежнему являются огромным клубом. Если они все-таки позвонят, им будет трудно отказать«.

По его мнению, все будет зависеть от тренеров, которые будут во главе клуба.

«Я думаю, что тен Хагу будет очень нелегко направить лодку в правильном направлении, находясь в «Манчестер Юнайтед». Я бы сказал, что у «Тоттенхэма» сейчас больше шансов выиграть трофеи. Думаю, что Кейн с большей вероятностью выиграет трофеи в «Тоттенхэме» Конте, чем в «Манчестер Юнайтед», — сказал он.

После 37 туров английской премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 68 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 58 баллами располагается на шестой позиции.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/manutd-transfer-news-live-dejong-26981456
Гарри Кейн
Тедди Шерингем
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
14
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 1 : 1
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 2 : 1
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 2
11.05 21:30
Лидс – Челси
 0 : 3
11.05 22:15
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 1 : 5
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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