Бывший игрок сборной Англии Даунинг объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Англии Стюарт Даунинг объявил о завершении профессиональной карьеры.

? Congratulations on a fantastic career, Stewy. All the very best in retirement! ?#Rovers ??? pic.twitter.com/pUGRCtZZFC — Blackburn Rovers (@Rovers) August 2, 2021

За свою карьеру 37-летний полузащитник успел поиграть за английские «Миллсбро», воспитанником которого является, «Сандерленд», «Астон Виллу», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Блэкберн».

Он также провел 35 матчей за сборную Англии, в составе которой ездил на чемпионат мира-2006 и Евро-2012.