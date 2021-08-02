Бывший игрок сборной Англии Даунинг объявил о завершении карьеры
17:26
Бывший футболист сборной Англии Стюарт Даунинг объявил о завершении профессиональной карьеры.
За свою карьеру 37-летний полузащитник успел поиграть за английские «Миллсбро», воспитанником которого является, «Сандерленд», «Астон Виллу», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Блэкберн».
Он также провел 35 матчей за сборную Англии, в составе которой ездил на чемпионат мира-2006 и Евро-2012.
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