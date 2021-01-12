Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж перед игрой 19-го тура с «Манчестер Юнайтед» дал интервью Liverpool Echo. Он сравнил потенциал двух команд.

«Я бы не сказал, что «Ливерпулю» нужно над чем-то работать перед приездом «МЮ» на «Энфилд» — сказал Олдридж. Команде просто нужно вернуться к тому, в чем они хороши, — сдержать таких игроков, как Бруну (Фернандеш — Прим. «СЭ») и Рэшфорд. Они представляют опасность.

Остальная часть «МЮ» довольно посредственная. Они бы занимали пятое или шестое место, но эти двое вытягивают всю команду. Клоппу нужно не переусердствовать в матче с «Ман Юнайтед», потому что «Ливерпуль» лучше, и мы это доказали».

«Ливерпуль» сыграет дома с «Манчестер Юнайтед» 17 января рамках 19-го тура английской премьер-лиги. Начало в 19.30 по московскому времени.