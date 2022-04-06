Бывший нападающий «Ливерпуля» недоволен игровой формой Салаха

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался по поводу формы нападающего Мохамеда Салаха.

«Если судить по форме, Мо не попадет в стартовый состав. Каким бы хорошим он ни был, каким бы великим он ни был, как бы мы ни любили Салаха, в нынешней форме Мохамед испытывает проблемы. Люди могут сказать, что у него все в порядке, но ситуация с контрактом лишь вредит. Он не забивал с игры в течение шести недель, на поле Салах просто сам не свой», — сказал он Sky Sports News.

Последний раз Салах забивал с игры 19 февраля в матче против «Норвича» (3:1) в 26-м туре чемпионата Англии. Контракт 29-летнего египтянина с «Ливерпулем» заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне Салах сыграл за мерсисайдский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.