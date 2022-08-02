Маттеус: «Роналду — великий футболист, но он не игрок для «Баварии»
Маттеус считает, что Роналду не подойдет «Баварии»
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не подойдет мюнхенскому клубу. При этом он отметил, что 37-летний португалец является великим футболистом.
«Роналду — великий футболист, но он не игрок для «Баварии», — приводит слова Маттеуса Times Now. — У мюнхенского клуба есть свой стиль игры, и у них есть очень хорошие футболисты на всех позициях, где мог бы играть Криштиану. Я не знаю, каковы планы Криштиану, но он точно не перейдет в «Баварию».
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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10
|Вулверхэмптон
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|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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12
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|0
|0
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|0
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
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|0
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|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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