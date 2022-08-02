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Маттеус: «Роналду — великий футболист, но он не игрок для «Баварии»

Маттеус считает, что Роналду не подойдет «Баварии»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не подойдет мюнхенскому клубу. При этом он отметил, что 37-летний португалец является великим футболистом.

«Роналду — великий футболист, но он не игрок для «Баварии», — приводит слова Маттеуса Times Now. — У мюнхенского клуба есть свой стиль игры, и у них есть очень хорошие футболисты на всех позициях, где мог бы играть Криштиану. Я не знаю, каковы планы Криштиану, но он точно не перейдет в «Баварию».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.timesnownews.com/sports/football/cristiano-ronaldo-still-a-great-player-but-doesnt-fit-at-bayern-munich-lothar-matthaus-german-super-cup-article-93232681
Криштиану Роналду
Лотар Маттеус
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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