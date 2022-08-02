Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не подойдет мюнхенскому клубу. При этом он отметил, что 37-летний португалец является великим футболистом.

«Роналду — великий футболист, но он не игрок для «Баварии», — приводит слова Маттеуса Times Now. — У мюнхенского клуба есть свой стиль игры, и у них есть очень хорошие футболисты на всех позициях, где мог бы играть Криштиану. Я не знаю, каковы планы Криштиану, но он точно не перейдет в «Баварию».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.