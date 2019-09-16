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Бывший игрок «Анжи» Виллиан подготовил онлайн-курс для начинающих профессиональных спортсменов

13:54
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Полузащитник «Челси» Виллиан объявил о запуске онлайн-курса, который призван помочь тем, кто стремится стать профессиональными спортсменами.

— Мне было непросто в молодости, и я хочу помочь новому поколению, — цитирует Sky Sports Виллиана.

31-летний футболист выступал за «Анжи» в 2013 году, куда перешел из «Шахтера». В махачкалинскую команду Виллиан сыграл 17 матчей, в которых забил один гол и отдал 6 голевых передач.

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