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Сегодня, 12:45

Лэмпард: «Игроки «МЮ» могут использовать смену тренеров как оправдание, когда их жажда успеха не отражается на результатах»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о текущем положении «Манчестер Юнайтед».

После 10 туров АПЛ «красные дьяволы» с 12 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Мы говорим о Клоппе, Гвардиоле, Артете — действительно успешных специалистах. Но нужно смотреть дальше, понять общую картину. Я не снимаю ответственности с игроков. Они могут использовать смену тренеров как оправдание. Если взглянуть на «Манчестер Юнайтед» со стороны в последние несколько лет — Глейзеры, тренер, новый тренер. Большинство игроков, когда жаждут успеха и хотят совершить прорыв, но это не отражается на результатах — они могут использовать это как оправдание», — приводит Daily Mail слова Лэмпарда.

Игрок &laquo;МЮ&raquo; Каземиро (№ 18) и&nbsp;футболисты &laquo;Челси&raquo; Мойсес Кайседо (№ 25) и&nbsp;Марк Кукурелья (№ 3). «МЮ» уже лучше без тен Хага — зацепили ничью с «Челси». Лондонцев спас шикарный удар Кайседо

28 октября «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера. На этом посту его сменил экс-тренер «Спортинга» Рубен Аморим, который приступит к работе в английском клубе 11 ноября. Сообщалось, что «МЮ» заплатил 10 миллионов евро португальцам за досрочное расторжение контракта с 39-летним специалистом.

Источник: Daily Mail
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в тренерском штабе после прихода Аморима
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Фулхэм 10 4 3 3 14-13 15
10
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
11
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
12
 Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
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37 тур
38 тур
9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 - : -
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 - : -
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 6 1 1
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