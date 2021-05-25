Бывший главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже возглавит «Вулверхэмптон»
11:46
Португальский специалист Бруну Лаже может возглавить «Вулверхэмптон», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, экс-тренер «Бенфики» ведет переговоры с английским клубом. В скором времени стороны объявят о сотрудничестве.
Напомним, 23 мая пост главного тренера «волков» покинул Нуну Эшпириту Санту. По итогам минувшего сезона клуб занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ.
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