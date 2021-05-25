Бывший главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже возглавит «Вулверхэмптон»

Португальский специалист Бруну Лаже может возглавить «Вулверхэмптон», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, экс-тренер «Бенфики» ведет переговоры с английским клубом. В скором времени стороны объявят о сотрудничестве.

Wolves are working to complete the appointment of Bruno Lage as new manager. Talks opened last week and agreement now getting closer — last details then here we go expected soon. ???



Sergio Concei?ao was not a serious option — he's now in Napoli list as Gattuso replacement ? https://t.co/VyVFSfOM1W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2021

Напомним, 23 мая пост главного тренера «волков» покинул Нуну Эшпириту Санту. По итогам минувшего сезона клуб занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ.