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Бывший главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже возглавит «Вулверхэмптон»

11:46
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Португальский специалист Бруну Лаже может возглавить «Вулверхэмптон», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, экс-тренер «Бенфики» ведет переговоры с английским клубом. В скором времени стороны объявят о сотрудничестве.

Напомним, 23 мая пост главного тренера «волков» покинул Нуну Эшпириту Санту. По итогам минувшего сезона клуб занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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