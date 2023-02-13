Бывший главный тренер «Аякса» улетел в Голландию после неудачных переговоров с «Лидсом»

Голландский специалист Альфред Шредер больше не претендует на вакантную должность главного тренера «Лидса», сообщает BBC.

После переговоров с боссами «Лидса» Шредер, уволенный из «Аякса» в прошлом месяце, улетел назад на родину.

Только накануне Шредер был назван фаворитом на замену уволенному Джесси Маршу. Он лично присутствовал на «Элланд Роуд» во время матча 23-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.