Бывший главный тренер «Аякса» улетел в Голландию после неудачных переговоров с «Лидсом»
Голландский специалист Альфред Шредер больше не претендует на вакантную должность главного тренера «Лидса», сообщает BBC.
После переговоров с боссами «Лидса» Шредер, уволенный из «Аякса» в прошлом месяце, улетел назад на родину.
Только накануне Шредер был назван фаворитом на замену уволенному Джесси Маршу. Он лично присутствовал на «Элланд Роуд» во время матча 23-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|21
|16
|3
|2
|46-18
|51
|
2
|Ман. Сити
|22
|15
|3
|4
|56-22
|48
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.02
|15:30
|
Вест Хэм – Челси
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Фулхэм – Нот. Форест
|2 : 0
|11.02
|18:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|4 : 1
|11.02
|18:00
|
Саутгемптон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|11.02
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|1 : 1
|12.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|0 : 2
|12.02
|19:30
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|3 : 1
|13.02
|23:00
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4
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