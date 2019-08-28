Бывший футболист «Ливерпуля» проведет 2,5 месяца в тюрьме из-за отказа пройти тест на алкоголь

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Уэльса Дин Сондерс приговорен к 10 неделям тюремного заключения за отказ проходить проверку на наличие алкоголя в крови, сообщает Mirror.

В мае его автомобиль остановили полицейские, поскольку подозревали, что водитель нетрезв. Однако проходить освидетельствование бывший футболист отказался. Кроме того, 55-летнему Сондерсу запретили управлять автомобилем в течение 30 месяцев после освобождения из тюрьмы.

Сондерс также выступал за «Галатасарай» и «Бенфику», а за сборную Уэльса провел 75 матчей.