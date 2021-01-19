Бывший футболист «Ливерпуля» назвал Моуриньо диктатором

Экс-нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор раскритиковал главного тренера «Тоттенхэма» Моуриньо за ситуацию с полузащитником Деле Алли.

Причиной критики послужило включение в заявку на матча против «Шеффилда» (3:1) Жедсона Фернандеша вместо Деле Алли.

— Для Дели Алли не попасть в заявку из-за Фернандеша — оскорбление. Вы можете сказать, что Алли недостаточно хорошо играл, ленился на тренировках, но если вы думаете, что один из лучших игроков в истории «Тоттенхэма» заслужил такое унижение, то вам стоит поменять свое мнение. Это непростительно для Жозе.

Однако такое отношение к Алли однажды скажется на Моуриньо. Футболисты хоть и кажутся невинными овечками в лицах таких диктаторов, как он, но они все помнят. Моуриньо лучше начать выигрывать, иначе его дни в «Тоттенхэме» будут сочтены" - приводит Daily Mirror слова Коллимора.

В декабре «Тоттенхэм» занимал первое место в АПЛ, однако после серии неудачных матчей клуб оказался на 5 строчке в турнирной таблице. Деле Алли провел лишь 4 матча в чемпионате Англии. Слухи связывают его с переходом в «ПСЖ».